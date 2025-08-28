Трамп поблагодарил премьера Камбоджи за номинацию на Нобелевскую премию

Президент США также отметил, что Хун Манет "сильный лидер, который ценит человеческую жизнь и ценит мир"

ХАНОЙ, 28 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил благодарность премьер-министру Камбоджи Хун Манету за выдвижение его кандидатуры на Нобелевскую премию мира.

"Спасибо за ваши добрые письма и особенно за выдвижение меня на Нобелевскую премию мира", - говорится в адресованном Хун Манету послании Трампа, текст которого приводит камбоджийское издание Khmer Times.

В письме президент США отметил, что для него было "большой честью" говорить с камбоджийским премьером, чтобы помочь положить конец боевым действиям с Таиландом.

"Камбоджа имеет долгую и богатую историю и культуру. Я вижу, что вы сильный лидер, который ценит человеческую жизнь и ценит мир", - добавил Трамп.

7 августа власти Камбоджи официально выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира. Соответствующее письмо в Нобелевский комитет направил Манет. По его словам, номинация американского лидера отражает "искреннюю благодарность народа Камбоджи за решающую роль Дональда Трампа" в восстановлении мира и стабильности на границе между Камбоджей и Таиландом.

Вооруженные столкновения между Таиландом и Камбоджей начались утром 24 июля недалеко от спорной пограничной зоны в камбоджийской провинции Оддар-Миенчей. Таиландские вооруженные силы сообщили, что задействовали истребители для ударов по позициям камбоджийских сил в ответ на применение ими тяжелого вооружения. В камбоджийском военном ведомстве заявили, что армия действует в рамках самообороны. 28 июля действующий председатель АСЕАН, глава правительства Малайзии Анвар Ибрагим объявил о перемирии между странами по итогам состоявшихся в Куала-Лумпуре переговоров.