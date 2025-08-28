Министр обороны США отметил, что ведомство направило соответствующее письмо в компанию, выражая недовольство из-за участия граждан КНР в обслуживании облачных сред Пентагона

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Министр обороны США Пит Хегсет потребовал провести независимую внешнюю проверку продуктов компании Microsoft, которыми пользуется Пентагон и для разработки которых корпорация прибегала к услугам граждан КНР.

"Мы требуем проведения независимого аудита программы цифрового сопровождения Microsoft, включая сам код и факты предоставления документов гражданам Китая", - заявил Хегсет в своем обращении, размещенном в X.

Он отметил, что министерство уже направило соответствующее письмо в компанию, выражая недовольство из-за участия граждан КНР в обслуживании облачных сред Пентагона.

Ранее в июле Хегсет отмечал, что Минобороны США намерено провести проверку публикаций, согласно которым программисты из Китая могут иметь доступ к продуктам Microsoft, предоставляемым Пентагону. Первым соответствующую информацию разместило издание ProPublica. Оно утверждало, что Microsoft в обслуживании своих облачных систем сотрудничает с рядом китайских субподрядчиков, которые потенциально могут иметь доступ к служебным и секретным данным Минобороны США.