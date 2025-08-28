ЦАХАЛ уничтожил несколько туннелей ХАМАС на севере сектора Газа

Израиль сообщил, что в этом районе ликвидирует террористов и наземные и подземные террористические объекты

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 августа. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила с 27 по 28 августа несколько туннелей радикального палестинского движения ХАМАС в районе города Джабалия на севере сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"За прошедшие сутки войска уничтожили несколько подземных туннелей, использовавшихся ХАМАС в районе Джабалии. На севере сектора Газа ЦАХАЛ уничтожает террористов и наземные и подземные террористические объекты", - говорится в заявлении.

Кроме того, "на юге сектора Газа войска уничтожили несколько террористов и ряд объектов террористической инфраструктуры", продолжили в пресс-службе. В частности, "ЦАХАЛ продолжает операцию в Хан-Юнисе с целью установления оперативного контроля над коридором "Маген-Оз", соединяющим восточную и западную части города", добавили в ведомстве.