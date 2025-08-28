Заседание членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в этом году пройдет в Китае, в городе Тяньцзинь 31 августа и 1 сентября. Туда в том числе отправится президент РФ Владимир Путин. Чем известен город, какие достопримечательности там есть и каковы особенности местной кухни — в материале ТАСС.

Ворота в Пекин

Название Тяньцзинь (天津, Tianjin) дословно переводится как "небесная переправа". По статусу это один из четырех городов центрального подчинения в Китае наравне с Пекином, Шанхаем и Чунцином. Это значит, что их руководство напрямую подчиняется Государственному совету КНР.

У города есть выход к Бохайскому заливу, а сам он расположен на юго-востоке от Пекина и граничит с ним. Так, раньше Тяньцзинь в Китае был "воротами" в столицу. Воротами относительными — расстояние между городами составляет почти 150 км, но сейчас между городами ходят высокоскоростные поезда, благодаря которым добраться из одного мегаполиса в другой можно в среднем за 20–45 мин.

Для Китая город имеет скорее стратегическое значение — у него удобное расположение, а также развиты торговля и промышленность, включая энергетическую, автомобильную и электрическую. В последние десятилетия город стал транспортным узлом и портом для международной торговли. Население Тяньцзиня сейчас составляет порядка 14 млн человек.

От Великой Китайской стены до небоскребов

В Тяньцзине достаточно много достопримечательностей, которые могут быть интересны туристам: от различных музеев, театров, смотровых площадок и памятников архитектуры до рынков и парков развлечений.

Так, на территории муниципалитета Тяньцзинь находится участок Великой Китайской стены Хуанъягуань (黄崖关) — дословно это переводится как "застава у желтых утесов". И название оправдано: участок окружен холмами и скалами, которые отражают золотистый свет заходящего солнца.

Сам участок состоит из главного перевала, водной крепости, восточного и западного городов и сигнальных вышек. Также у Хуанъягуань есть свои архитектурные особенности: в стенах сочетаются кирпич и камень, а наблюдательные башни — как квадратные, так и круглые.

В самом Тяньцзине можно найти буддийский храм Дабэйюань, который был построен в XVII веке. Это одно из самых значимых буддистских сооружений в городе, площадь всего комплекса составляет около 8 тыс. кв. м, а на востоке храма есть сад.

Также в Тяньцзине имеется уникальный аттракцион — колесо обозрения "Тяньцзиньский глаз". Длина конструкции — 600 м, высота — 120 м, а диаметр — более 110 м. Полный оборот такое колесо делает за полтора часа. Однако его особенность заключается не в размерах, а в месторасположении. Колесо находится прямо на мосту Юнлэ, что делает аттракцион единственным в мире установленным на переправе.

Город славится и высотными постройками (что, впрочем, характерно для всех крупных китайских городов, а особенно промышленных центров). Правда, главный местный великан еще не вырос до конца. С 2009 года в Тяньцзине строят небоскреб Goldin Finance 117. Последние 10 лет работы там не велись, но в этом году стройку возобновляют. Высота здания по окончании работ достигнет 597 м. Когда строительство только начиналось — он претендовал на место в топ-5 самых высоких зданий мира. С тех пор было выстроено еще несколько супернебоскребов, но и сейчас (разумеется, в случае завершения работ) Goldin Finance 117 должен войти в десятку.

Тяньцзиньские деликатесы

Хотя город и граничит с Пекином, кухни городов все-таки отличаются. Так как Тяньцзинь — портовый город, там в разы больше блюд из морепродуктов. Также в Тяньцзиня есть свои традиционные блюда. Самые популярные из них:

Goubuli

Разновидность баоцзы (небольшой пирожок, похожий на российский пельмень, приготовленный на пару) из кислого теста с начинкой из свинины и капусты. Особенность приготовления гоубули — 18 зажимов, что придает им вид хризантемы.

Shibajie ma hua

Кондитерская закуска из скрученных кусочков теста. Туда добавляют леденцы, мякоть грецкого ореха, арахис и кунжут. Само блюдо обжаривают в масле.

Er duo Yan zha gao

Мучное изделие, внутри которого — рисовая лепешка и начинка из пасты из красной фасоли. Все это обжаривается в кипящем масле, что делает корочку золотистой и хрустящей.

Также в Тяньцзине можно встретить комплексные мясные блюда, традиционные блинчики, сладкие жареные каштаны и другие местные закуски.