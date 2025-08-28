В SAAB заявили о создании недорогого средства для борьбы с БПЛА

В компании отметили, что интерес к новой системе проявили уже несколько стран

СТОКГОЛЬМ, 28 августа. /ТАСС/. Шведский военно-промышленный концерн SAAB разработал средство для борьбы с БПЛА. Это антидрон Nimbrix, который "должен встать между артиллерийскими и ракетными системами, заполнив имеющуюся здесь "пустоту", пишет газета Svenska dagbladet.

По информации газеты, новинка недорога в производстве, обладает небольшими размерами (высота немногим меньше одного метра), а сборка ее может быть легко локализована в странах-покупателях. Она оснащена головкой самонаведения, которая с помощью инфракрасного излучения отслеживает беспилотники или целые рои дронов, а затем уничтожает их взрывом. Дальность действия - до 5 км.

"БПЛА развиваются стремительными темпами, и необходимо иметь возможность защититься от их угрозы во многих местах. Но мы не можем позволить себе иметь самое передовое оборудование повсюду", - отметил руководитель отдела разработки средств борьбы с беспилотниками в Школе командования и боевых действий Вооруженных сил Швеции Андерс Лагё, который отмечает экономическую сторону борьбы с дешевыми БПЛА, для уничтожения которых используются дорогостоящие ракеты.

SAAB создал Nimbrix своими силами и уже провел его испытания. В компании сообщают, что интерес к новой системе проявили уже несколько стран. Поставки первым клиентам могут начаться в 2026 году.

"Мы рассмотрели, как можно экономически эффективно обнаруживать и нейтрализовывать дроны, - рассказал менеджер по продукции подразделения противовоздушной обороны SAAB Матс-Улоф Ридберг. - Мы стремимся занять нишу между артиллерийскими системами и ракетными комплексами, такими как Robot 70".