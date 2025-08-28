В Сеуле не исключают возможности пригласить Ким Чен Ына на саммит АТЭС

Президент США Дональд Трамп также не исключил возможность посещения Кёнджу

СЕУЛ, 28 августа. /ТАСС/. Власти Республики Корея допускают возможность пригласить председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына на саммит Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества в городе Кёнджу этой осенью. Об этом сообщило агентство News1.

"Относительно намерения позвать председателя Ким Чен Ына на саммит АТЭС - нужно немного [подождать]. Президент США обозначил по крайней мере желание поговорить с председателем Ким Чен Ыном, но сейчас не такой этап, когда можно говорить предметно о месте, формате и времени [встречи]", - заявил глава секретариата президента Республики Корея Кан Хун Сик.

В свою очередь агентство Yonhap передает, что власти Республики Корея якобы склоняются к тому, чтобы пригласить лидера КНДР на саммит, который пройдет 31 октября - 1 ноября. Во время встречи с лидером Южной Кореи Ли Чжэ Мёном 25 августа президент США Дональд Трамп не исключил возможность посещения Кёнджу.

Кан Хун Сик также рассказал, что южнокорейские власти знали о том, что Ким Чен Ын собирается посетить Китай для участия в мероприятиях по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. "Правительству было известно заранее. Компетентные органы передали, что [о поездке] планировали объявить сегодня", - сказал чиновник. По случаю праздника в КНР от Республики Корея поедет спикер Национального собрания У Вон Сик - второй человек в государственной иерархии.

Китай готовится торжественно отметить 80-ю годовщину победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и окончания Второй мировой войны. 3 сентября в Пекине состоится масштабный парад, на котором Китай представит военную технику национального производства, находящуюся на вооружении. На церемонии будут присутствовать лидеры ряда стран, включая президента РФ Владимира Путина.