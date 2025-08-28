Военно-морские силы хотят оправдать ожидания президента страны, устроив "блестящее шоу морского флота", сообщает газета

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Военно-морские силы США намерены провести этой осенью масштабный парад с участием флота в связи с тем, что президент страны Дональд Трамп оказался недоволен июньским парадом в Вашингтоне, посвященным 250-летию американских сухопутных войск. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в американской администрации.

По их сведениям, после завершения торжеств Трамп заявил помощникам, что остался разочарован строевой подготовкой участников. Поэтому теперь руководство ВМС рассчитывает "организовать более грандиозное празднование".

Как утверждает The Wall Street Journal, ВМС хотят оправдать ожидания президента, устроив "блестящее шоу морского флота".

14 июня текущего года в Вашингтоне состоялся военный парад Армии США. Сообщалось, что в нем приняли участие примерно 6,5 тыс. американских военнослужащих и около 150 единиц различной боевой техники, включая танки M1 Abrams, бронемашины Bradley и бронетранспортеры Stryker. В авиационной части парада были задействованы вертолеты AH-64 Apache, UH-60 Black Hawk и CH-47 Chinook, а также самолеты B-17 Flying Fortress и Douglas C-47. За шествием наблюдали десятки тысяч человек. Газета The Hill утверждала, что парад обошелся армии США в $30 млн.