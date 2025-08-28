Средний возраст вооруженных сил составляет 44 года, сообщил глава центра подготовки операторов БПЛА

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Молодые люди на Украине будут уезжать за границу вместо того, чтобы идти на фронт по контракту, поэтому Украина не сможет омолодить свою армию. Такое мнение высказал глава центра подготовки операторов БПЛА Виктор Таран.

"Люди начнут выезжать. Я знаю, что многим эта мысль не нравится, но я ее повторю, мы не сможем омолодить армию, средний возраст которой уже перевалил за 40 лет, если не ошибаюсь, он достигает 44 года", - сказал он в эфире телеканала "Новости. LIVE", отвечая на вопрос, повлияет ли решение правительства позволить молодым людям до 23 лет на Украине выезжать за границу на контрактную программу для украинской молодежи в возрасте 18-24 лет. По его мнению, такой высокий средний возраст украинской армии сильно влияет на ее боевые возможности.

Ранее правительство Украины обнародовало постановление, разрешающее мужчинам от 18 до 22 лет беспрепятственно пересекать границу.

Власти страны не раз подчеркивали, что украинская молодежь массово покидает родину до совершеннолетия и, соответственно, вступления в силу ограничения на выезд за границу. По словам доцента Киевской школы экономики Ольги Купец, на западе страны уже организованы целые "туры" по вывозу юношей. Молодые люди в заполненных автобусах направляются в Словакию, но не ради обучения, а чтобы спастись от мобилизации.

В феврале 2025 года Минобороны Украины объявило о начале приема на контрактную службу мужчин от 18 до 24 лет. Им обещают высокие зарплаты, преимущества при получении образования и другие льготы, однако условием контракта является обязательная служба в пехотных бригадах, которые находятся на передовой. По данным украинских СМИ, воспользовались этим предложением лишь несколько сотен человек.