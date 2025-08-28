Премьер Армении ранее обещал национализировать компанию

ЕРЕВАН, 28 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что ЗАО "Электрические сети" арестованного бизнесмена Самвела Карапетяна "должно служить интересам армянского народа".

"Армения никогда не проигрывала и не станет проиграть в вопросе "Электросетей Армении". Оно (ЗАО "Электрические сети" - прим. ТАСС) должно служить интересам армянского народа. Не может быть, чтобы это не служило интересам Армении", - отметил он на брифинге.

18 июля Комиссия по регулированию общественных услуг Армении возбудила производство в отношении ЗАО "Электрические сети Армении" и назначила Романоса Петросяна, члена правления партии премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор", временным управляющим компанией. После данного решения Карапетян потерял контроль над компанией, о чем и говорил Пашинян, обещая национализировать ее.