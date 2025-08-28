Эксперт Ливен: Европа вряд ли выполнит обещания по военной поддержке Киева

Европейские лидеры не имеют ни ресурсов, ни адекватной политической поддержки для этого, рассказал руководитель евразийской программы в Институте Куинси

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Политический кризис во Франции, бюджетные трудности Германии и рост популярности правых партий по всей Европе ставят под сомнение способность европейских стран выполнять обещания по военной поддержке Украины. Об этом пишет руководитель евразийской программы в Институте Куинси Анатоль Ливен в статье для портала Responsible Statecraft.

"Кризис во Франции - лишь часть растущего кризиса в Западной Европе в целом, имеющего серьезные последствия для будущего трансатлантических отношений, - указал эксперт. - Последствия этого кризиса простираются далеко за пределы Франции. [Премьер-министр Франсуа] Байру предупредил, что если Франция не сократит свой долг, она рискует повторить судьбу Греции после финансового кризиса 2008 года, когда страна пережила годы рецессии и крайне непопулярные меры жесткой экономии. <...> Однако кажется немыслимым, что Брюссель сможет ввести такие меры жесткой экономии во Франции, второй по величине экономике ЕС. Политически проще было бы смириться с углубляющимся экономическим спадом".

Ливен подчеркивает, что и "Германия, крупнейшая экономика ЕС, сама сталкивается с серьезными бюджетными проблемами". "Споры по бюджету привели к развалу последнего коалиционного правительства Германии", - напоминает он.

Эксперт также указал на рост популярности правых партий в Европе, добавив, что некоторые из этих политических сил "открыто выступают против европейской военной поддержки Украины и увеличения военных расходов". Он считает, что американской администрации нужно "крайне скептически относиться к обещаниям Европы значительно увеличить военные расходы". "Даже если нынешние правительства искренни, это может быть им просто не по силам", - полагает Ливен. По его словам, "европейские составители планов не в состоянии самостоятельно гарантировать" Украине военную поддержку с размещением контингента, так как не имеют "ни достаточных ресурсов, ни адекватной политической поддержки".