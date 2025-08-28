Пашинян признал, что Армения не может одновременно быть в ЕС и ЕАЭС

Ереван примет решение, заявил премьер-министр республики

ЕРЕВАН, 28 августа. /ТАСС/. Армения не может одновременно быть членом Евросоюза и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Одновременное нахождение в ЕС и ЕАЭС невозможно, придет время, и мы примем решение", - сказал он журналистам.

Президент Армении Ваагн Хачатурян 4 апреля подписал закон о начале процесса вступления республики в Европейский союз. Ранее премьер-министр страны Никол Пашинян отмечал, что это не будет означать автоматического запуска процесса присоединения Еревана к сообществу, поскольку данный вопрос требует вынесения на референдум. Как заявлял вице-премьер РФ Алексей Оверчук, Россия рассматривает эти действия как начало выхода республики из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По его словам, вступление в ЕС несовместимо с членством страны в ЕАЭС. В то же время министр экономики Армении Геворг Папоян утверждал, что Ереван не собирается выходить из ЕАЭС.