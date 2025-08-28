Речь идет о заявлении по прекращению огня в зоне нагорнокарабахского конфликта

ЕРЕВАН, 28 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что нет нужды возвращаться к заявлению от 9 ноября 2020 года с Россией и Азербайджаном по прекращению огня в зоне нагорнокарабахского конфликта.

"Нет никакой необходимости возвращаться к 9 ноября. 9 ноября остается 9 ноября", - отметил он.

27 сентября 2020 года в Карабахе начались военные действия, в результате которых Азербайджан взял под свой контроль часть непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) и семь прилегающих районов. 9 ноября того же года лидеры Армении, Азербайджана и России подписали совместное заявление о завершении военных действий и будущем решении конфликта.

В 2022 году на саммите в Праге с участием западных лидеров премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что признает Карабах частью Азербайджана. Очередное обострение ситуации произошло в сентябре 2023 года, после чего власти непризнанной НКР предписали населению рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться. По данным Еревана, более 100 тыс. армян, то есть практически все армянское население НКР, выехали в Армению.