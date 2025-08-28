Глава Минобороны Турции встретился с секретарем Совбеза Украины

Стороны обсудили вопросы, связанные с гарантиями безопасности для Киева

СТАМБУЛ, 28 августа. /ТАСС/. Глава Минобороны Турции Яшар Гюлер принял в Анкаре секретаря Совбеза Украины Рустема Умерова. Об этом сообщило военное ведомство республики в X.

Подробности переговоров, которые состоялись в четверг, не приводятся. По данным турецких СМИ, стороны обсудили вопросы, связанные с гарантиями безопасности Украине, в преддверии поездки Умерова в США.

Владимир Зеленский ранее сообщил, что делегация Украины отправляется в Швейцарию, а затем в США для обсуждения гарантий безопасности. Как передавало агентство Bloomberg, в США едут глава офиса Зеленского Андрей Ермак и секретарь Совбеза Украины Рустем Умеров для встречи со спецпосланником американского президента по миротворческим миссиям Стивеном Уиткоффом.