Президент Белоруссии отметил, что иначе "пока не получается"

МИНСК, 28 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он не хотел бы управлять авторитарно, но пока по-другому не получается.

"Не хотелось бы управлять авторитарно, по-диктаторски. Но пока не получается", - цитирует лидера страны близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого". При этом контекст сказанного президентом не уточняется.

Лукашенко в ходе поездки в Могилевскую область провел совещание по вопросам развития картофелеводства. "Уборочная кампания в разгаре. Все, о чем просило правительство, сделано. Теперь результат зависит от вас. Параллельно с картофелем идет уборка свеклы, в том числе сахарной, кукурузы на зерно, капусты, моркови. Год был непростой, но, повторяюсь, урожай на полях достойный. Надо его собрать и сохранить", - приводит слова президента агентство БелТА.