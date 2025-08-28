Армянский премьер подчеркнул, что страна никогда не была удовлетворена позицией предыдущей администрации в США по содействию мирной повестке с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 28 августа. /ТАСС/. Армения была наиболее уязвима при администрации экс-президента США Джо Байдена. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя заявление помощника госсекретаря США в администрации Байдена Джеймса О’Брайена о том, что Азербайджан добился своего в результате соглашения, подписанного в Вашингтоне, а Армения оказалась в уязвимом положении.

Армянский премьер считает, что американский чиновник пытается оправдать, почему администрации Трампа удалось сделать то, что не удалось сделать администрации президента Джо Байдена. "Если господин О’Брайен говорит об уязвимости, то с сожалением должен сказать, что при администрации [Байдена] Армения была наиболее уязвима <...>",- отметил армянский премьер.

По его словам, это касается событий, происходивших в регионе вокруг Армении в период 2021-2023 годов. Он подчеркнул, что Армения никогда не была удовлетворена позицией предыдущей администрации по содействию мирной повестке с Азербайджаном.

Ранее О’Брайен заявил, что одной из основ политики, предложенной командой Байдена, было обещание США ввести санкции против чиновников и компаний, которые строят, эксплуатируют или используют коридор без согласия Армении. Нынешнее же обещание США поддержать коридор сейчас, до того как Армения сделала окончательный шаг по внесению поправок в свою конституцию, может означать, что Ереван утратил этот рычаг давления на Баку.