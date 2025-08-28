Истинные виновники в подрыве газопроводов не будут установлены и привлечены к ответственности, считает парламентарий

БЕРЛИН, 28 августа. /ТАСС/. Депутат Бундестага, внешнеполитический эксперт фракции "Альтернативы для Германии" (АдГ) Штеффен Котре полагает, что правительство Германии сделает все возможное, чтобы замять расследование подрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2".

"Правительство ФРГ теперь сделает все возможное, чтобы не выследить тех, кто стоит за этим, - сказал он корреспонденту ТАСС. - Правительство Германии приложит все усилия, чтобы максимально замять расследование". "Удивительно, однако, что в правоохранительных органах все еще есть сотрудники и ответственные лица, которые выполняют свою работу", - добавил он.

"Но мы увидим, что истинные виновники, возможно, в украинском правительстве, возможно, в администрации США, не будут установлены и привлечены к ответственности", - полагает депутат.

27 августа телеканал ARD со ссылкой на совместное расследование с газетами Die Zeit и Süddeutsche Zeitung сообщил, что некоторые члены экипажа парусной яхты "Андромеда", которая, предположительно, использовалась для подрыва трубопроводов, "имели явные связи" с украинскими спецслужбами или военными. На прошлой неделе в Италии по подозрению в причастности к подрывам "Северных потоков" был задержан гражданин Украины Сергей К. По данным СМИ, у следователей есть доказательства того, что он был сотрудником украинской службы внутренней разведки.

Ранее газета Die Zeit сообщила, что следователи ФРГ, вероятно, установили личности всех диверсантов, подорвавших "Северные потоки". Выданы ордера на арест шести граждан Украины. Седьмой подозреваемый, как отмечало издание, вероятно, погиб в декабре 2024 года на востоке Украины во время боевых действий. По данным Федеральной прокуратуры ФРГ, диверсионная группа состояла из шкипера, координатора, эксперта по взрывчатым веществам и четырех водолазов, которые прибыли из Ростока к месту преступления в Балтийском море на парусной яхте "Андромеда".

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, у Москвы нет сомнений в том, что подрыв "Северных потоков" был произведен при поддержке США. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.