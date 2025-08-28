Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отметил, что разрешение уменьшит мотивацию молодых людей подписывать контракт "программы 18-24"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Постановление кабмина Украины, разрешающее мужчинам от 18 до 22 лет беспрепятственно пересекать границу, несет мобилизационные риски. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

"Улучшает ли это нашу мобилизационное положение - точно нет, несет ли это в себе мобилизационные угрозы - точно да", - ответил он на вопрос о том, какие последствия будет иметь это решение правительства.

Депутат отметил, что разрешение уменьшит мотивацию молодых людей подписывать контракт "программы 18-24", потому что одним из его условий была возможность свободно выехать за границу по истечению срока службы. "Те, кто пошел, смотрят теперь: "а я мог и не идти, теперь просто открыли границы", - добавил он.

Ранее правительство Украины обнародовало постановление, разрешающее мужчинам от 18 до 22 лет беспрепятственно пересекать границу. Власти страны не раз подчеркивали, что украинская молодежь массово покидает родину до совершеннолетия и, соответственно, вступления в силу ограничения на выезд за границу. По словам доцента Киевской школы экономики Ольги Купец, на западе страны уже организованы целые "туры" по вывозу юношей. Молодые люди в заполненных автобусах направляются в Словакию, но не ради обучения, а чтобы спастись от мобилизации.

В феврале текущего года Минобороны Украины объявило о начале приема на контрактную службу мужчин от 18 до 24 лет. Им обещают высокие зарплаты, преимущества при получении образования и другие льготы, однако условием контракта является обязательная служба в пехотных бригадах, которые находятся на передовой. По данным украинских СМИ, воспользовались этим предложением лишь несколько сотен человек.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, в апреле 2024 года возраст мобилизации был снижен до 25 лет.