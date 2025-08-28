Ожидается, что новые автоматы будут выпускаться в трех различных модификациях с патронами калибра 5,56 мм, применяемого в странах НАТО

СТОКГОЛЬМ, 28 августа. /ТАСС/. Финская компания Sako опубликовала первые изображения новой автоматической винтовки Sako Arctic Rifle Generation (ARG). Модели этой системы должны в будущем заменить в вооруженных силах (ВС) страны оружие, разработанное на базе AK-47, сообщила телерадиокомпания Yle.

По ее данным, речь идет о постепенном отказе от созданных на основе советского автомата Калашникова модели RK 62 и выпущенной позднее на его базе RK 95, которые армия республики использует уже несколько десятилетий, в пользу Sako ARG. Разработку этой винтовки, предназначенной для эксплуатации в суровых арктических условиях, компания ведет на протяжении более 10 лет в сотрудничестве с ВС Финляндии и Швеции.

Как ожидается, новые автоматы будут выпускаться в трех различных модификациях с патронами калибра 5,56 мм, применяемого в странах НАТО, а также 7,62 мм, созданного в Российской империи еще в конце 19-го века. Окончательное решение о выборе калибров будет принято осенью, а начало первых полевых испытаний намечено на весну 2026 года.

Согласно материалу, компания Sako и Силы обороны Финляндии заключили рамочное соглашение о поставках Sako ARG в 2023 году. На начальном этапе сумма заказа составила €700 тыс. Переход на новое вооружение запланирован на ближайшие несколько лет в рамках масштабной программы модернизации финских сухопутных сил. При этом, как указывает общественный вещатель, некоторые подразделения ВС республики будут использовать созданные на базе АК автоматы в течение еще многих лет.

Финляндия вступила в НАТО 4 апреля 2023 года. Впоследствии министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия развернет дополнительные вооружения в связи с присоединением к альянсу Финляндии, а затем, 7 марта 2024 года, Швеции. С момента присоединения к Североатлантическому альянсу Финляндия активно проводит военные учения и тренировки. Так, в июне на территории страны состоялись маневры НАТО "Атлантический трезубец 25" (Atlantic Trident 25) с участием Военно-воздушных сил США, Франции и Великобритании.