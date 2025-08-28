Министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани отметил, что ожидает дальнейших шагов со стороны Израиля

КАИР, 28 августа. /ТАСС/. Катар и Египет продолжат прилагать усилия для урегулирования конфликта в секторе Газа и призывают международное сообщество оказать давление на Израиль, чтобы он согласился на прекращение огня. Об этом заявил глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

"Мы ожидаем дальнейших шагов со стороны Израиля после активных усилий последних дней, направленных на поиск общих точек соприкосновения для заключения соглашения об освобождении заложников и заключенных, а также прекращения огня с перспективой окончательного завершения войны. К сожалению, все эти усилия сталкиваются с препятствиями. Сегодня мы видим, что ответственность за снятие блокады с наших братьев в Газе ложится на международное сообщество", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи со своим египетским коллегой Бадром Абдель Аты. "Мы подтверждаем, что Катар и Египет привержены завершению этой войны несмотря на все попытки сорвать или подорвать эти усилия <…>. Мы призываем международное сообщество оказать давление на Израиль, чтобы он как минимум прекратил голод в секторе Газа", - отметил он.

В марте израильская армия возобновила боевые действия в секторе, прервав установленный в январе этого года режим прекращения огня. В ходе нескольких раундов переговоров при посредничестве Катара, Египта и США стороны конфликта не смогли определить условия нового соглашения. 8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил план по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве. 18 августа ХАМАС положительно ответил на предложение посредников о прекращении огня, документ был позже передан Израилю. Через два дня министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил план захвата города Газа. Как сообщала гостелерадиокомпания Kan, подразделения израильской армии уже начали вести боевые действия в пригородах Газы, осуществляя подготовку к расширению маневра.