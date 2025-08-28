Это эскалация, отметил депутат Европарламента от Австрийской партии свободы

ВЕНА, 28 августа. /ТАСС/. Слова главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Украина якобы имеет право наносить удары по объектам в России, абсурдны и могут привести к опасной эскалации. Такое мнение выразил депутат Европарламента (ЕП) от Австрийской партии свободы (АПС) Гаральд Вилимски в комментарии для портала Heute.

"Высказывания представителя ЕС Каллас в пользу нанесения Украиной ударов по военным целям в России невозможно превзойти по абсурду и трагичности. Это эскалация", - сказал он. "Раньше речь шла о поставках вооружений и финансовой поддержке (Украины со стороны ЕС - прим. ТАСС), однако теперь эти вооружения рекомендуется активно использовать против России. Этот безответственный и пожароопасный шаг, подобного необходимо избегать", - добавил он.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и дипломатии Кая Каллас в интервью германской газете Welt, опубликованном 27 августа, утверждала, что Украина "имеет право наносить удары по военным целям в России", в том числе находящимся "за сотни километров" от линии боевого соприкосновения.