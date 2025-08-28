В Австрии заявили, что сохраняют нейтралитет в военном плане

Канцлер страны Кристиан Штокер признал, что о политическом нейтралитете речи не идет

ВЕНА, 28 августа. /ТАСС/. Власти Австрии не считают, что страна перестала быть нейтральной в военном плане, но признают, что речь о политическом нейтралитете в широком смысле не идет. Об этом заявил канцлер альпийской республики Кристиан Штокер в интервью газете Der Standard.

"Мы нейтральны в военном плане: никакого присоединения к каким-либо военным союзам, никаких иностранных войск на нашей территории. С точки зрения морали, мы, однако, не нейтральны. Мы способны отличить правильное от неправильного", - ответил он на замечания журналиста издания, что Австрия, будучи в вопросах поддержки Украины полностью на стороне Евросоюза, с российской точки зрения, не может считаться нейтральной.

Ранее экс-посол России в Австрии Дмитрий Любинский в контексте завершения своей десятилетней миссии в Вене заявил об утрате альпийской республикой де-факто конституционного принципа вечного нейтралитета, указав на повышение Австрией военных расходов и участие в антироссийских инициативах западных стран. Это приводит к тому, что значение Вены как международной площадки для Москвы резко падает, добавил он.