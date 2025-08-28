Также опубликованы кадры, где на пунктах пропуска видна очередь, в основном состоящая из молодых людей, сообщило издание "Страна"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Социальная сеть TikTok заполнена видео и историями мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно, покидающими Украину сегодня - в первый день вступления в силу постановления кабмина, разрешающего им пересечение границы. Об этом сообщило издание "Страна".

На видео, которые издание разместило также в своем Telegram-канале, мужчины делятся впечатлениями. "Я уже в Польше, я думал, это неправда", - говорит один из них. "Настал этот момент <...>. Будем выезжать в Польшу", - сказала группа друзей на другом видео.

Также опубликованы кадры, где на пунктах пропуска видна очередь, в основном состоящая из молодых мужчин. Еще на двух разных видео мужчины рассказывают, что попытались выехать еще в три часа ночи, но их не выпустили, однако позже утром им удалось выехать.

На Украине мобилизационный возраст составляет 25 лет, но в связи с военным положением всем мужчинам с 18 лет был запрещен свободный выезд за рубеж. Это спровоцировало отток юношей из страны, родители массово вывозили детей до достижения ими совершеннолетия.

12 августа Владимир Зеленский поручил правительству и военному командованию упростить пересечение границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Кабмин не успел принять постановление в обещанные сроки. Тогда инициативу перехватили депутаты Верховной рады и внесли 25 августа законопроект, предусматривающий разрешение выезда за границу для мужчин до 24 лет. После этого Зеленский провел совещание с премьер-министром Юлией Свириденко, уже вечером 26 августа она сообщила, что кабмин принял постановление, разрешающее мужчинам от 18 до 22 лет включительно выезд из страны. Постановление было официально обнародовано 27 августа и вступило в силу с сегодняшнего дня.