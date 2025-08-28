На Украине утратил силу Хозяйственный кодекс

Закон был подписан 27 февраля 2025 года

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Хозяйственный кодекс Украины теряет силу с 28 августа 2025 года. Об этом сообщил Минюст Украины на своем сайте.

"28 августа 2025 года вводится в действие закон "Об особенностях регулирования деятельности юридических лиц отдельных организаций", в результате чего Хозяйственный кодекс Украины утрачивает силу", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, упраздняются такие организационные формы, как государственные и коммунальные предприятия. "В течение первых шести месяцев переходного периода субъекты управления объектами госсобственности должны принять решение о преобразовании госпредприятий либо в акционерное общество, либо в общество с ограниченной ответственностью, при этом будет проведена масштабная инвентаризация госимущества". Если такое решение не будет принято в установленный срок, "правительство принимает решение о передаче единого имущественного комплекса предприятия Фонду госимущества Украины, которое, в свою очередь, в течение года принимает решение либо о ликвидации предприятия, либо о приватизации имущества".

"Закон в целом предусматривает реформирование организационно-правовых форм юридических лиц, в частности, изъятие из правового поля украинского законодательства такой организационно-правовой формы как "предприятие", - уточнили в Минюсте.

На этапе разработки инициативы ее критиковали многие украинские парламентарии. Депутат Ирина Геращенко отмечала, что законопроект содержит многочисленные коррупционные риски, в частности, связанные с передачей государственного и коммунального имущества, и противоречит конституции страны. По ее словам, закон приведет к "самому масштабному за период независимости Украины перераспределению госсобственности внеприватизационным способом". Законопроект был принят в первом чтении в январе 2023 года. Ко второму чтению, которое состоялось 9 января текущего года, в него было внесено 1 177 поправок, однако 1 096 из них отклонили.