Фон дер Ляйен проинформировала Трампа о повреждении здания миссии ЕС в Киеве

Миссия находится в офисном здании рядом с крупным депо Укржелдороги

БРЮССЕЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позвонила президенту США Дональду Трампу и рассказала ему о повреждении здания миссии ЕС в Киеве после взрывов этой ночью. Об этом она написала в X.

"Говорила с Владимиром Зеленским и президентом США о массовом ударе по Киеву, который также зацепил нашу миссию в Киеве", - написала фон дер Ляйен. Она также повторила, что ЕС намерен "создать сильные гарантии безопасности Украины", в том числе за счет инструмента SAFE, который предназначен для финансирования тотальной милитаризации Европы.

Ранее Еврокомиссия сообщила, что ночью рядом с миссией ЕС в Киеве было "два взрыва", в помещениях выбиты стекла и осыпался потолок, никто не пострадал.

Миссия ЕС находится в офисном здании в Киеве рядом с крупным депо Укржелдороги, которая осуществляет военные перевозки в том числе вооружений, поставляемых странами ЕС. Согласно распространенным в украинских соцсетях фотографиях, взрывы это ночью прозвучали в данном депо, вокруг также фиксировалась работа ПВО.