МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Украинские власти после признания канонической Украинской православной церкви (УПЦ) аффилированной с Русской православной церковью (РПЦ) могут потребовать прекратить все отношения аренды с ней, а также другие формы передачи в пользование имущества. Это следует из текста закона Украины "Про защиту конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций".

"Государственная служба Украины по этнополитике и свободы совести направляет уведомления о признании соответствующей религиозной организации аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой на Украине запрещена в соответствии со статьей 3 Закона Украины "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", в Фонд государственного имущества Украины, органы местного самоуправления, другим юридическим и физическим лицам, в отношении которых имеются сведения о предоставлении ими прав пользования имуществом соответствующей религиозной организации, для досрочного прекращения прав пользования имуществом, в том числе досрочного прекращения договоров аренды соответствующего имущества, заключенных с религиозной организацией, отмены (досрочного прекращения действия) решений о предоставлении соответствующего имущества в пользование", - говорится в тексте закона.

Из текста закона не ясно, в какой именно срок должно быть прекращено действие договоров об аренде или ином пользовании имуществом. Прецедентов реализации этого положения на данный момент не было, поскольку УПЦ на данный момент является первой и единственной организацией, в отношении которой ведется соответствующее разбирательство.

Юридически храмы и монастыри на Украине находятся в собственности украинского государства. Соответственно, данная мера может привести к изгнанию УПЦ как минимум из части ее храмов еще до запрета в суде.

Ранее Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести сообщила, что установила факт аффилированности УПЦ с Русской православной церковью. Это дает основание Киеву добиваться полного запрета УПЦ через суд.