Председательствующая в Совете Безопасности организации в августе Панама заявила, что Великобритания, Германия и Франция инициировали запуск механизма snapback

ООН, 28 августа. /ТАСС/. Председательствующая в Совете Безопасности ООН в августе Панама подтвердила, что Великобритания, Германия и Франция инициировали процесс восстановления санкций против Ирана после провала переговоров о ядерной программе Тегерана.

"Да, они направили письмо с официальным уведомлением о своем запросе на запуск механизма snapback", - сообщил журналистам представитель постоянного представительства Панамы при ООН.

Как сообщило ранее агентство Reuters, европейские страны при этом заявили о готовности продолжать переговоры по ядерной программе Ирана до конца сентября. 27 августа министры иностранных дел "евротройки" проинформировали о своем решении запустить механизм snapback, который возобновит действие санкций СБ ООН против Ирана, госсекретаря США Марко Рубио.