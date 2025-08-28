В организации опасаются, что информация о таких инцидентах "отвратит людей от получения необходимой продовольственной помощи, что еще больше усугубит риск голода" в палестинском анклаве

ЖЕНЕВА, 28 августа. /ТАСС/. Израильские власти должны расследовать случаи насильственного исчезновения палестинцев, обратившихся за продовольственной помощью в пункты поддерживаемого США и Израилем Фонда гуманитарной помощи Газе (GHF), и привлечь виновных к ответственности. С таким призывом выступили эксперты ООН, включая спецдокладчика всемирной организации по вопросу о положении в области прав человека на оккупированных палестинских территориях Франческу Альбанезе.

По этой информации, эксперты "получили сообщения о том, что ряд лиц, в том числе один ребенок, посетившие пункты распределения помощи в Рафахе, были похищены". По этим сведениям, израильские военные "непосредственно участвуют в насильственных исчезновениях людей, обратившихся за помощью" в районах центров раздачи помощи GHF. В ООН опасаются, что информация о подобных инцидентах "отвратит людей от получения необходимой продовольственной помощи, что еще больше усугубит риск голода" в палестинском анклаве.

"Израильские власти должны прояснить судьбу и местонахождение исчезнувших лиц, тщательно и беспристрастно расследовать насильственные исчезновения и наказать виновных", - говорится в пресс-релизе экспертов, распространенном пресс-службой ООН.

Ранее в ООН сообщали о смерти порядка 2 тыс. палестинцев при попытках получить гуманитарную помощь в секторе Газа с начала работы там GHF в конце мая. С 2 марта 2025 года в сектор не поступает международная гуманитарная помощь, по решению властей еврейского государства остаются закрытыми все контрольно-пропускные пункты. Распределение продовольствия среди жителей сектора осуществляется через систему пунктов GHF, которым совместно управляют Израиль и США. 27 июля израильские власти частично возобновили поставки.

В марте израильская армия возобновила боевые действия в анклаве, нарушив установленный в январе режим прекращения огня. В ходе нескольких раундов переговоров при посредничестве Египта, Катара и США стороны конфликта не смогли определить условия нового соглашения.