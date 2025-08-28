Встречи планируются в закрытом формате

ООН, 28 августа. /ТАСС/. Франция и Великобритания запросили проведение 29 августа закрытых консультаций Совета Безопасности (СБ) ООН по вопросу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и восстановления санкций против исламской республики после провала переговоров о ядерной программе Тегерана, сообщил ТАСС дипломатический источник.

"В продолжение письма от Франции, Германии и Великобритании ("евротройки") Франция и Великобритания запросили закрытые консультации для обсуждения существенного отхода Ирана от выполнения своих обязательств по СВПД и последовавшим за этим запуске "евротройкой" процесса механизма snapback", - указал он.