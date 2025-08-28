По данным израильского телеканала N12, целью этой атаки стали высокопоставленные представители режима хуситов

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 августа. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что атаковала военный объект режима хуситов в районе Саны в Йемене.

"Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла точечный удар по военному объекту террористического режима хуситов в районе Саны в Йемене", - говорится в заявлении.

По данным израильского телеканала N12, целью этой атаки стали высокопоставленные представители режима хуситов. В армейской пресс-службе подчеркнули, что ЦАХАЛ "решительно борется с террористическим режимом хуситов, одновременно усиливая удары по террористической организации ХАМАС в секторе Газа".

В ЦАХАЛ отметили, что "террористическая организация хуситов действует под руководством и при финансовой поддержке Ирана с целью причинения вреда государству и его союзникам с самого начала войны [7 октября 2023 года], подрывая региональную стабильность и глобальную свободу судоходства". Министр обороны Израиля Исраэль Кац опубликовал в соцсети X фотографию, на которой запечатлено, как он наблюдает за осуществлением ударов по району Саны в армейском командном центре. "Мы предупреждали хуситов в Йемене, что <...> последует "удар первенцев". Кто поднимет руку на Израиль, тому отсечена будет та рука", - указал глава МО в подписи к фотографии.