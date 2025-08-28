Премьер-министр страны отметил, что члены правительства не могут занимать противоречащую ему позицию

ЕРЕВАН, 28 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что члены правительства не имеют права занимать позицию, противоречащую его мнению, в частности по вопросу компании "Электрические сети Армении".

На замечание журналиста о том, что правительство признает обязательность решения арбитражного суда по "Электросетям", Пашинян возмущенно ответил, что ничего подобного нет. "Кто сказал, что правительство признает обязательность решения Стокгольмского арбитражного суда? Тот, кто высказал такую позицию, пусть напишет заявление и уйдет. Такой позиции быть не может", - заявил Пашинян.

Услышав, что об этом сообщил офис представителя Армении по международно-правовым вопросам аппарата правительства, Пашинян ответил: "Я - правительство, и ни у кого не может быть позиции, противоречащей моей. В общем, если в правительстве есть люди, позиция которых противоречит моей, пусть пишут заявление и покинут здание прямо сейчас, если нет, я сам их уберу".

Пашинян заверил, что правительство выиграло в Арбитражном споре и этот вопрос уже закрыт.

18 июня сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали Карапетяна. Ему инкриминируются публичные призывы к захвату власти. Бизнесмен вину не признает. Ереванский суд арестовал его на два месяца. После этого в отношении бизнеса Карапетяна начались проверки, закрыт ряд пиццерий ООО "Пицца Ташир" в Ереване и областях страны. Кроме того, власти страны инициировали процесс национализации ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащего Карапетяну.

Ранее Совет защиты Самвела Карапетяна сообщил, что 22 июля 2025 года чрезвычайный арбитраж, назначенный Арбитражным институтом Торговой палаты Стокгольма, обязал правительство Армении воздержаться от шагов, направленных на экспроприацию принадлежащей Карапетяну компании "Электрические сети Армении".