Иранское внешнеполитическое ведомство назвало такие шаги Великобритании, Германии и Франции провокационной и неоправданной эскалацией

ТЕГЕРАН, 28 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Ирана назвало решение Великобритании, Германии и Франции инициировать процесс восстановления санкций ООН против исламской республики "провокационной и неоправданной эскалацией". Тегеран ответит "соответствующим образом" на действия стран "евротройки", заявило иранское внешнеполитическое ведомство.

"Действия трех стран, которые сознательно игнорируют более широкий контекст и искажают последовательность событий, фактически вознаграждают виновного и наказывают жертву. <...> Это решение трех европейских государств серьезно подорвет текущий процесс взаимодействия и сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ. Подобная провокационная и неоправданная эскалация получит соответствующий ответ", - говорится в заявлении министерства.