Американский госсекретарь призвал Тегеран принять необходимые меры для обеспечения того, чтобы исламская республика никогда не получила ядерное оружие

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Администрация США по-прежнему готова к прямому взаимодействию с Ираном для урегулирования разногласий по ядерной программе Тегерана. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио.

"Соединенные Штаты по-прежнему готовы к прямому взаимодействию с Ираном для продвижения мирного и устойчивого урегулирования иранской ядерной проблемы", - говорится в документе.

В заявлении также отмечается, что "сегодня утром Франция, Германия и Великобритания инициировали процесс <...> восстановления санкций в отношении Ирана". "[Механизм] Snapback не противоречит нашей искренней готовности к дипломатии, а лишь усиливает ее", - указал госсекретарь. "Я призываю иранских лидеров немедленно принять необходимые меры для обеспечения того, чтобы их страна никогда не получила ядерное оружие, идти по пути мира и, соответственно, содействовать процветанию иранского народа", - подчеркнул Рубио.

Ранее Великобритания, Германия и Франция инициировали процесс восстановления санкций против Ирана после провала переговоров о ядерной программе Тегерана. Министры иностранных дел трех стран в совместном заявлении сообщили, что "евротройка" уведомила об этом Совет Безопасности ООН.