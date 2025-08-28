Промежуточное голосование пройдет 3 ноября 2026 года

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность впервые провести съезд Республиканской партии перед промежуточными выборами в Конгресс. Соответствующую публикацию американский лидер разместил в Truth Social.

Трамп изложил версию, согласно которой его администрация добивается "невероятных успехов", сделав при этом вывод о том, что его однопартийцы - республиканцы "готовятся одержать крупную победу на промежуточных выборах" в Конгресс в 2026 году. "В связи с этим я раздумываю над тем, чтобы рекомендовать провести национальный съезд Республиканской партии непосредственно перед промежуточными выборами. Раньше этого никогда не происходило", - сообщил Трамп.

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут 3 ноября 2026 года. На них будут переизбраны 33 из 100 членов Сената (верхней палаты Конгресса США) и все 435 членов Палаты представителей (нижней палаты Конгресса). Республиканцы на данный момент контролируют обе палаты Конгресса.

Партийные съезды в США традиционно проводятся каждые четыре года в преддверии президентских выборов. Их основная цель - официально выдвинуть кандидатов на пост президента и вице-президента, а также утвердить партийную программу. Съезд Республиканской партии, на котором Трамп был выдвинут в качестве кандидата на президентских выборах, прошел в Милуоки (штат Висконсин) 15-18 июля 2024 года. Съезд Демократической партии прошел в Чикаго (штат Иллинойс) 19-22 августа того же года, по его итогам официальное согласие баллотироваться на пост главы государства дала занимавшая на тот момент должность вице-президента страны Камала Харрис.