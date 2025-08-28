Как отметил американский госсекретарь Марко Рубио, Соединенные Штаты будут работать над успешным завершением процесса восстановления международных санкций

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Администрация США приветствует запуск Великобританией, Германией и Францией процесса восстановления санкций против Ирана. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио.

"Соединенные Штаты высоко ценят руководящую роль наших союзников из "евротройки" в этих усилиях", - говорится в документе.

"В ближайшие недели мы будем работать с ними и другими членами Совета Безопасности ООН над успешным завершением процесса восстановления международных санкций и ограничений в отношении Ирана", - указывается в заявлении.

Ранее Великобритания, Германия и Франция инициировали процесс восстановления санкций против Ирана после провала переговоров о ядерной программе Тегерана. Министры иностранных дел трех стран в совместном заявлении сообщили, что "евротройка" уведомила об этом Совет Безопасности (СБ) ООН.