Saba: лидеры хуситов не были целью израильского удара по Сане

По данным агентства, атаке подверглись гражданские объекты

ДУБАЙ, 28 августа. /ТАСС/. Лидеры йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" не были целью израильского удара по Сане. Об этом сообщило принадлежащее движению агентство Saba со ссылкой на источник в министерстве обороны хуситов.

В четверг израильская авиация атаковала Сану, которая находится под контролем повстанцев. Согласно заявлению армии Израиля, удару подвергся один из военных объектов хуситов. По данным израильского телеканала N12, целью этой атаки стали высокопоставленные члены движения "Ансар Аллах".

"Источник в министерстве обороны опроверг сообщения о якобы нанесенных ударах по руководству в Сане во время сегодняшней атаки израильских сил на столицу. Он подчеркнул, что нападению вновь подверглись гражданские объекты", - говорится в сообщении агентства Saba.