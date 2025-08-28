В Шяуляя перенесут из центра города на кладбище останки советских воинов

Останки, захороненных неподалеку от собора святых апостолов Петра и Павла, будут перенесены в район кладбища Гинкунай, где уже находится место захоронения советских солдат Второй мировой войны

ВИЛЬНЮС, 28 августа. /ТАСС/. Власти города Шяуляй в Литве планируют в ближайшие месяцы перенести из центра на кладбище останки советских воинов. Об этом говорится в сообщении муниципалитета.

"Работы после завершения юридических процедур начнутся в октябре или в ноябре", - говорится в сообщении.

Останки советских воинов, захороненных неподалеку от собора святых апостолов Петра и Павла, будут перенесены в район кладбища Гинкунай, где уже находится место захоронения советских солдат Второй мировой войны.

Перенос могил стал возможен после того, как Сейм (парламент) узаконил подобные действия в отношении захоронений, "признанных пропагандирующими тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологию", а правительство 27 августа предусмотрело порядок проведения таких работ и их финансирование.

Шяуляйская мэрия утверждает, что более 80% жителей города, принявших участие в опросе общественного мнения, одобрили перенос из центра останков 52 советских солдат.