WP: член Совета управляющих ФРС США Кук подала в суд на Трампа

В своем заявлении Лиза Кук попросила вынести судебное решение, которое заблокировало бы ее увольнение

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Член Совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции центробанка) США Лиза Кук подала в суд на американского президента Дональда Трампа после его решения уволить ее с занимаемой должности. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

По информации издания, иск был подан в окружной суд Вашингтона. Как указывается в материале, в своем заявлении Кук попросила вынести судебное решение, которое заблокировало бы ее увольнение.

Трамп в понедельник заявил, что освободил Кук от занимаемой должности в связи с тем, что надзорный орган обвинил ее в мошенничестве при получении ипотечного кредита. Американский лидер подчеркнул, что это решение вступает в силу незамедлительно.

Кук в ответ заверила, что не намерена уходить в отставку и продолжит исполнять свои обязанности. В свою очередь ее адвокат Эбби Лоуэлл заявил, что решение американского лидера будет оспорено в суде. Как утверждал он, Трамп "не обладает полномочиями отстранять от должности" Кук. "Его попытка уволить ее, основанная лишь на рекомендательном письме (надзорного органа - прим. ТАСС), не имеет под собой никаких фактических или юридических оснований ", - отметил адвокат.

ФРС была учреждена Конгрессом США в 1913 году как независимая организация в структуре федерального правительства. Официально она отчитывается напрямую перед Конгрессом, а не перед президентом. Согласно оценкам профильных СМИ, исход судебного разбирательства может иметь характер прецедента, поскольку продемонстрирует границы полномочий президента США в том, что касается отстранения от должности членов Совета управляющих ФРС.

Трамп в течение нескольких месяцев подвергает жесткой критике ФРС и ее председателя Джерома Пауэлла в связи с тем, что центробанк не снижает базовую процентную ставку. 30 июля регулятор по итогам заседания сохранил базовую ставку на уровне 4,25-4,5%. Пауэлл не раз заявлял, что не намерен уходить в отставку. Срок его полномочий завершится в мае следующего года.