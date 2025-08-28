Глава МИД Польши сделал это в ответ на решение Будапешта запретить Роберту Бровди въезд в Венгрию

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Глава МИД Польши Радослав Сикорский пригласил в свою страну на отдых Роберта Бровди, командира подразделения ВСУ, ответственного за удары по трубопроводу "Дружба", в ответ на решение Будапешта запретить ему въезд в Венгрию.

"Командир Мадьяр (позывной Бровди - прим. ТАСС), если вам нужно отдохнуть и восстановить силы, а Венгрия вас не пускает, прошу быть нашим гостем в Польше", - написал Сикорский на английском языке в X.

Ранее ВСУ нанесли несколько ударов беспилотниками и ракетами по инфраструктуре нефтепровода "Дружба" на российской территории. Поставки нефти в Венгрию и Словакию были приостановлены на время ремонта магистрали. Будапешт и Братислава потребовали от Киева прекратить нападения и напомнили Еврокомиссии, что та взяла на себя обязательства обеспечивать энергетическую безопасность стран ЕС. 28 августа поставки нефти из России в Венгрию и Словакию возобновились.