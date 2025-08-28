Эксперт Памир: саботаж на "Турецком потоке" нарушил бы энергобезопасность Европы

Он также повлиял бы на экономику Турции, отметил ведущий турецкий эксперт в области энергетики

АНКАРА, 28 августа. /ТАСС/. Потенциальный саботаж работы газопровода "Турецкий поток" может представлять серьезную угрозу экономике Турции, а также ударить по энергобезопасности части европейских стран. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС ведущий турецкий эксперт в области энергетики Недждет Памир.

Так он прокомментировал высказывания исполняющего обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского о риске для других регионов мира рецидивов атак, подобных подрывам "Северных потоков", в контексте бездействия ООН.

"Если бы подобное нападение было осуществлено на "Турецкий поток" и оказалось успешным, под угрозой оказалась бы безопасность поставок не только Турции, но и европейских стран, таких как Болгария, Сербия, Венгрия, Греция, Словакия и других, которые напрямую или косвенно импортируют газ через этот газопровод. В 2024 году Турция импортировала 12,1 млрд кубометров газа по "Турецкому потоку". Подобный саботаж может представлять серьезную угрозу для экономики Турции", - сказал собеседник.

Он напомнил, что ранее "Россия неоднократно обвиняла Украину и западные страны, продолжающие провоцировать Киев, в саботаже газопровода "Турецкий поток", и в связи с этими обвинениями были произведены аресты". "Кто-то может сказать, что Украина и те, кто за ней стоит, не станут этого делать. Но в таком случае стоит задать им простой вопрос о том, как они смогли саботировать трубопровод "Северный поток", - отметил Памир.

Эксперт напомнил, что "газопроводы "Северный поток" и "Северный поток - 2" были предназначены для поставок в Европу в общей сложности 110 млрд кубометров природного газа на выгодных условиях и обеспечивали энергетическую безопасность" ЕС. "Эта диверсия затронула не только Европу. Цены на природный газ долгое время оставались на очень высоком уровне, что поставило в крайне сложную ситуацию такие страны, как Турция, импортирующую 98% потребляемого ею природного газа. И именно на европейских и турецких потребителях отразилась вся тяжесть роста цен", - сказал Памир.

По его мнению, "Турецкий поток" теоретически может быть потенциальной целью саботажа. При этом эксперт отмечает, что подрывы "Северных потоков" необходимо расследовать в формате международной комиссии с участием России.