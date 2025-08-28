По данным агентства, погибли три человека

ИСЛАМАБАД, 28 августа. /ТАСС/. Военно-воздушные силы Пакистана в среду вечером нанесли удары по гражданской инфраструктуре в афганских провинциях Нангархар и Хост. Как сообщает агентство Reuters, в результате авианалета три человека погибли, еще семеро получили ранения.

По его данным, удары были нанесены по жилым домам в округе Шинвар провинции Нангархар и округе Спера провинции Хост. Отмечается, что МИД и Межведомственное управление по связям с общественностью (ISPR) Вооруженных сил Пакистана пока не отреагировали на просьбу Reuters прокомментировать ситуацию.

Как сообщает агентство, в последние годы отношения между Пакистаном и Афганистаном оставались напряженными. Исламабад обвиняет Кабул в предоставлении убежища боевикам террористических организаций, осуществляющих нападения в исламской республике. Власти Эмирата данные обвинения отрицают.