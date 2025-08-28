28 августа, 20:12
Военная операция на Украине

Италия не намерена направлять военных на Украину

При этом Рим готов оказывать "внешнее содействие" безопасности, отметили в заявлении пресс-службы правительственного дворца Киджи

РИМ, 28 августа. /ТАСС/. Италия не будет направлять своих военных на Украину, но допускает участие в обеспечении гарантий безопасности "извне" и только после установления перемирия. Об этом говорится в заявлении пресс-службы правительственного дворца Киджи после состоявшегося совещания лидеров правящей коалиции, созванного премьер-министром Джорджей Мелони для оценки потенциального пути мирных переговоров по Украине после недавних встреч в Белом доме.

Читайте такжеВоенная операция на Украине. Онлайн

"Было подтверждено, что участие Италии в потенциальном развертывании многонациональных сил на территории Украины не предусматривается, а варианты мониторинга и прочей деятельности за пределами Украины рассматриваются только после прекращения боевых действий", - говорится в сообщении для СМИ.

Ранее Мелони сообщила, что гарантии безопасности Украине по образцу 5-й статьи Североатлантического договора - это основной механизм, рассматриваемый западными союзниками Киева. Она напомнила, что с этим предложением изначально выступил Рим, который формально не входит в "коалицию желающих" стран, допускающих возможность направления своих военных для наблюдения за соблюдением прекращения огня.

Ранее газета Corriere della Sera сообщила, что Италия может предоставить своих саперов для разминирования украинских территорий. 

Теги:
УкраинаИталияВоенная операция на УкраинеМелони, Джорджа