Лукашенко одобрил два проекта договоров для переговоров по ШОС

Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября

МИНСК, 28 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров два проекта международных договоров, касающихся Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Соответствующие указы подписал лидер республики, сообщило агентство БелТА.

В частности, одобрен проект соглашения между государствами - членами Шанхайской организации сотрудничества об Антинаркотическом центре ШОС. Президент также одобрил проект соглашения об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.

Саммит ШОС пройдет в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. В нем примет участие президент РФ Владимир Путин, лидеры более чем 20 государств, включая президента Белоруссии, а также руководители 10 международных организаций.