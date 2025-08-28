Рубио и Фидан обсудили урегулирование конфликта на Украине

Также американский госсекретарь и глава МИД Турции подняли вопрос о сотрудничестве в НАТО

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан по итогам переговоров подчеркнули необходимость продолжения дипломатических усилий для урегулирования конфликта на Украине. Об этом говорится в заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготта.

"[Стороны] согласились с необходимостью продолжать дипломатические усилия для прекращения российско-украинской войны и прочного урегулирования путем переговоров", - отметил он.

По его словам, Рубио и Фидан также обсудили укрепление двусторонних отношений между США и Турцией и их взаимодействие в НАТО. "Они также выразили свою неизменную поддержку миру и стабильности на Ближнем Востоке", - сказал Пиготт.