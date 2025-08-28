Причины нововведения не называются

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Киевская городская военная администрация обязала организаторов массовых и торжественных мероприятий предварительно согласовывать их с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает издание "Вечерний Киев" со ссылкой на поручение начальника администрации Тимура Ткаченко.

В документе отмечается, что "все заявители, которые обращаются по согласованию проведения массовых мероприятий в Киеве, должны предварительно получить разрешение в Генштабе". При этом организаторы, чьи обращения уже поданы в администрацию, также обязаны пройти эту процедуру.

Причины нововведения не называются.