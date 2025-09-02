Защищая независимость соседа: как Советский Союз сражался за Корею

В ходе освобождения Корейского полуострова от японских захватчиков в 1945 году, а также во время участия в корейском конфликте в 1950–1953 годах Советский Союз потерял тысячи военнослужащих. ТАСС вспомнил этапы боевой дружбы между Россией и КНДР

Освобождение Корейского полуострова как финал Второй мировой войны

В 1905 году Корея стала протекторатом Японии, а в 1910-м из-за проигрыша Российской империи в Русско-японской войне — лишилась государственности, аннексированная агрессивным островным соседом. Cтраной управлял генерал-губернатор, высшие чиновники набирались из числа японцев, шла кампания по замене корейских фамилий на японские, корейский язык перестали преподавать и запретили в госучреждениях. Несмотря на то, что сопротивление оккупационным властям жестоко каралось, все эти годы на Корейском полуострове шла партизанская война. Однако, по свидетельствам специалистов, к середине 1930-х годов сопротивление практически прекратилось. Историк Алексей Волынец напоминал, что последний раз партизаны активизировались летом 1937 года: партизанский отряд под командованием Ким Ир Сена — будущего первого лидера КНДР — захватил и несколько часов удерживал небольшой город Почхонбо.

27 сентября 1940 года Японская империя подписала Тройственный пакт, став союзником гитлеровской Германии. Однако через несколько лет скорое поражение гитлеровской Германии в развязанной ею войне стало очевидным. 26 июля 1945 года президент США Гарри Трумэн, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и президент Китайского национального правительства Чан Кайши предъявили Японии условия безоговорочной капитуляции, которые она отвергла 28 июля того же года.

Соблюдая договоренности, ранее достигнутые на Тегеранской конференции, 9 августа 1945 года Советский Союз начал наступление на территории, занятые Японской империей. Для оборонительных действий Квантунская армия планировала использовать богатые материальные и сырьевые ресурсы Маньчжурии и Кореи. К примеру, каждый пятый кореец был мобилизован в японские вооруженные силы.

Советские войска, получившие колоссальный опыт в ходе Великой Отечественной войны и оснащенные передовым вооружением, провели Маньчжурскую наступательную операцию, сломив сопротивление миллионной японской Квантунской армии.

Бойцы Красной армии во время Маньчжурской операции, 1945 год © Александр Становов/ ТАСС

15 августа император Японии Хирохито выступил с обращением, где признавал поражение, а 16 августа командующий миллионной японской Квантунской армией генерал Отодзо Ямада приказал подчиненным сдаваться в плен.

В ходе наступления Красная армия освободила территорию Северо-Восточного Китая и северную часть Корейского полуострова. При этом советские части потеряли в Маньчжурии во время продвижения к Корее более 4,7 тыс. военнослужащих, а в боях на полуострове — 1 963 человека.

Гражданская война в Корее

После окончания боевых действий Корейский полуостров был разделен на советскую и американскую зоны влияния по 38-й параллели согласно результатам Ялтинской конференции, однако союзники по антигитлеровской коалиции не смогли договориться о деталях объединения Кореи. 15 августа 1948 года на юге полуострова была провозглашена Республика Корея, ориентировавшаяся на США, 9 сентября 1948 года на севере была образована Корейская Народно-Демократическая Республика, поддерживаемая Советским Союзом и граничащая с ним. СССР первым из стран признал КНДР и установил с ней дипломатические отношения. И Республика Корея, и КНДР занимались военным строительством, вдоль 38-й параллели вспыхивали вооруженные стычки, а 25 июня 1950 года между государствами началась гражданская война.

К середине августа двигавшаяся с севера Корейская народная армия контролировала порядка 90% территории Южной Кореи, но в сентябре столкнулась с контрнаступлением, в котором участвовали миротворческие силы ООН: 17 государств (среди которых главную роль играли США) ввели на полуостров около 1 млн человек. В результате армия КНДР была отброшена далеко назад, на некоторых участках — до границы с Китаем. В небе господствовала американская авиация.

В конце октября 1950 года в ход войны вмешались многочисленные сухопутные силы китайских народных добровольцев, переправившиеся через пограничную реку Ялуцзян. Советский Союз обеспечил противовоздушную оборону, сформировав группировку истребительной авиации. Управляли новейшими истребителями МиГ-15 с опознавательными знаками ВВС КНДР советские летчики, многие из которых имели опыт воздушных боев в Великой Отечественной войне. Оперативное руководство одной из истребительных дивизий осуществлял прославленный ас Великой Отечественной Иван Кожедуб, на счету которого 64 личные воздушные победы, — вышестоящее командование запретило ему принимать участие в боевых действиях. Вскоре состоялись первые воздушные бои с американскими оппонентами. По воспоминаниям советского аса Евгения Пепеляева, сбившего в небе Кореи 20 самолетов противника, главной задачей его боевых дежурств было прикрытие с воздуха электростанций, железнодорожных узлов, мостов, путей снабжения дружественных войск.

Одно из наиболее масштабных воздушных сражений состоялось 12 апреля 1951 года. Тогда группа американских бомбардировщиков с 60 истребителями прикрытия, направлявшаяся бомбить стратегически важный мост, была атакована советскими летчиками. В течение 10 минут асы на МиГ-15 сбили 10 "бомбовозов" и четыре истребителя ВВС США. Все советские машины вернулись на свой аэродром. Этот день вошел в историю США как "черный четверг".

Во время войны над Корейским полуостровом летчик Серафим Субботин, сбивший девять самолетов противника, впервые в истории совершил таран на реактивном истребителе.

"В пункте 3 Устава внутренней службы Вооруженных сил СССР было сказано: "Ничто, в том числе и угроза смерти, не должно заставить военнослужащего Вооруженных Сил СССР сдаться в плен". И летчик старший лейтенант Стельмах Евгений Михайлович в соответствии с требованием Устава, спускаясь на парашюте после катапультирования и не желая попасть в плен, последнюю пулю выпустил в себя. Он посмертно был удостоен звания Герой Советского Союза", — говорится на сайте Минобороны России про летчика, участвовавшего в боях на полуострове.

В июле 1951 года боевые действия зашли в стратегический тупик. Начались переговоры о мире, а 27 июля 1953 года между КНР и КНДР с одной стороны и командованием экспедиционного корпуса США в Корее с другой было подписано соглашение о прекращении огня. Однако мирный договор между соседями по Корейскому полуострову не заключен до сих пор.

"За все время войны в Корее звания Героя Советского Союза были удостоены 22 летчика-истребителя. За этот период истребителями корпуса было сбито 1 097 самолетов противника. Свои потери составили: 110 летчиков и 319 самолетов", — сообщает российское военное ведомство. Всего же потери советской стороны в этой войне оцениваются в 315 человек.

КНДР помнит освободителей

"Отношения дружбы и добрососедства между Россией и КНДР, основанные на принципах равенства, взаимного уважения и доверия, насчитывают более семи десятков лет и богаты славными историческими традициями, — писал в своей статье президент России Владимир Путин накануне государственного визита в Корейскую Народно-Демократическую Республику в 2024 году. — Наши народы бережно хранят память о нелегкой совместной борьбе против японского милитаризма, чтут павших героев. В августе 1945 года советские воины, сражаясь плечом к плечу с корейскими патриотами, разгромили Квантунскую армию, освободили Корейский полуостров от колонизаторов, открыли перед корейским народом путь к самостоятельному, независимому развитию".

Как отмечает сайт посольства России в КНДР, в корейской земле погребено 1 375 советских граждан. Наиболее крупное захоронение расположено в одном из районов Пхеньяна, где в 1945–1948 годах находился центральный госпиталь 25-й армии, освобождавшей столицу. Помимо военнослужащих и членов их семей там покоятся советские врачи, учителя, технические специалисты. Отдельный участок выделен для детских захоронений.

В память о погибших советских воинах в КНДР установлены памятники в городах Чондин, Хэджу, Нампхо, Тонним, Синыйджу, Вонсан, Хамхын и Расон. Главным считается Монумент Освобождения, воздвигнутый на одной из наиболее высоких сопок в центре столицы страны. "Великий советский народ разгромил японский империализм и освободил корейский народ. Кровью, пролитой в боях за освобождение Кореи, еще более укрепилась дружба между корейским и советским народами", — гласит надпись на нем на корейском и русском языках.

16 августа 2025 года, в 80-летний юбилей освобождения Корейского полуострова от японских захватчиков, Монумент Освобождения посетил генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын. "Товарищ Ким Чен Ын выразил глубокое почтение павшим советским воинам, которые отважно боролись в священной войне за освобождение Кореи", — передало Центральное телеграфное агентство Кореи.

Виктор Бодров