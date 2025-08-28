По данным портала, Израиль не хочет занимать Газу на длительный срок, но нуждается в "приемлемой альтернативе" радикальному палестинскому движению ХАМАС для управления городом

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер рассказал президенту США Дональду Трампу на встрече в Белом доме о плане оккупации города Газа. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Помимо Дермера и Трампа, на встрече присутствовали экс-глава правительства Великобритании Тони Блэр, зять Трампа Джаред Кушнер, госсекретарь США Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс и другие высокопоставленные чиновники.

Согласно данным источников, Дермер сказал участникам встречи, что Израиль не хочет занимать Газу на длительный срок, но нуждается в "приемлемой альтернативе" радикальному палестинскому движению ХАМАС для управления городом.

"Цель состоит в том, чтобы США возглавили поиск международно признанной структуры управления в Газе, которая позволит Израилю вывести войска, не возвращаясь с точки зрения безопасности к старой реальности", - приводит портал слова одного из источников.

Кушнер и Блэр также представили Трампу свои идеи, которые ранее обсуждали с другими высокопоставленными чиновниками. В основе их плана лежало создание в Газе условий для инвестиций, которые помогли бы реализовать реконструкцию города.

8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил план по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве. 18 августа ХАМАС положительно ответил на предложение посредников о прекращении огня, документ был позже передан Израилю. Через два дня министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил план захвата города Газа. Как сообщила гостелерадиокомпания Kan, подразделения израильской армии уже начали вести боевые действия в пригородах Газы, осуществляя подготовку к расширению маневра.