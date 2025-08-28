Европейцы озадачены тем, что именно Путин обещал Трампу и как это повлияет на мир, отмечается в материале журнала

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Должностные лица европейских стран из числа союзников Вашингтона рассчитывают узнать подробности консультаций между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом говорится в статье, опубликованной в четверг в американском журнале The Atlantic.

Как отмечается в материале со ссылкой на источники, "европейские должностные лица говорят, что они озадачены тем, что именно [президент России Владимир] Путин обещал американской стороне за закрытыми дверями, что чиновники США вынесли для себя из их консультаций с Москвой и как это влияет на попытки добиться мира". "Неясно, что Путин сказал [спецпосланнику президента США Стивену] Уиткоффу или [американскому лидеру Дональду] Трампу и правильно ли они его поняли. Это загадка, которую мы все пытаемся разгадать", - сказал один из европейских чиновников.

Как уточняется в публикации, европейские страны, в частности, хотели бы понять, какие именно условия российской стороны относительно урегулирования на Украины были изложены Путиным Уиткоффу на встрече в Москве 6 августа. Сотрудник Белого дома, отвечая на вопрос об этом, подчеркнул, что администрация Трампа продолжает контакты с Россией и Украиной. Он добавил, что дальнейшее публичное обсуждение этой темы не отвечает интересам Вашингтона.

Издание сообщает, что в настоящее время "США не взяли на себя твердых обязательств по предоставлению Украине гарантий безопасности, но администрация Трампа рассматривает возможность дальнейшего обмена разведданными с украинской стороной и потенциального содействия в сфере противовоздушной обороны". Один из источников журнала, говоря об отношении Трампа к конфликту на Украине, отметил: "Он просто хочет, чтобы это прекратилось. Почти не имеет значения, как именно".

Трамп 18 августа провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами европейских стран. Американский лидер также позвонил Путину. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, рассматривалась в том числе идея повышения их уровня.