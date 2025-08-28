КНР готова объединить усилия для усовершенствования системы глобального управления, заявил глава МИД республики Ван И

ПЕКИН, 29 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Китая Ван И и его бразильский коллега Мауро Виэйра обсудили по телефону координацию усилий в БРИКС для противодействия политике запугивания. Об этом сообщил МИД КНР.

"В условиях сложных изменений на международной арене Китай готов усилить координацию с Бразилией, объединить усилия с государствами-членами БРИКС для противодействия односторонним действиям и политике запугивания, ради защиты законных прав и интересов развивающихся стран, продвижения реформы и усовершенствования системы глобального управления", - приводит слова Ван И сайт китайского внешнеполитического ведомства.

По его данным, Виэйра подтвердил, что Бразилия рассчитывает на укрепление контактов с Китаем и с другими заинтересованными государствами для поиска возможностей, которые позволят оказать поддержку многосторонней системе торговли и стимулировать преобразования Всемирной торговой организации. По словам бразильского дипломата, в условиях большой неопределенности и серьезных вызовов координация на площадке БРИКС имеет особо важное значение.

Глава МИД КНР заявил, что Китай высоко ценит ответственное руководство Бразилии, которая в 2025 году по принципу ротации выступает в качестве председательствующей страны БРИКС. Он указал на успешное проведение саммита объединения, который недавно состоялся в Рио-де-Жанейро, на тенденцию к укреплению солидарности и сотрудничества между государствами глобального Юга.

Ван И также выразил удовлетворение по поводу развития китайско-бразильских дружественных отношений, которые под руководством лидеров двух стран "вступили в лучший период в истории".

"Китай готов укреплять стратегическое взаимное доверие с бразильской стороной, обеспечивать твердую взаимную поддержку, ускорить выполнение важных договоренностей, достигнутых между главами двух государств, углублять практическое сотрудничество между КНР и Бразилией во всех областях", - подчеркнул Ван И.