Госсекретарь США намерен обсудить с властями стран борьбу с наркокартелями

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио посетит Мексику и Эквадор 2-4 сентября, обсудит с властями этих стран борьбу против наркокартелей. Об этом говорится в заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготта, опубликованном 28 августа.

По его словам, Рубио "посетит Мексику и Эквадор 2-4 сентября для решения приоритетных для США задач". "В их числе быстрые и решительные действия по ликвидации картелей, пресечению контрабанды фентанила и нелегальной миграции, сокращению торгового дефицита, содействию экономическому процветанию и противодействию вредоносным игрокам не с этого континента", - добавил Пиготт.

В заявлении говорится, что эта поездка Рубио по странам региона демонстрируют приверженность США "защите своих границ, нейтрализации угроз для страны, связанных с наркотиками и терроризмом".

Вашингтонская администрация ранее в августе 2025 года под предлогом проведения операции по борьбе с наркокартелями направила к берегам Венесуэлы три эсминца ВМС США (USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson). Сообщается также о переброске в этот район атомной подводной лодки USS Newport News и ракетного крейсера USS Lake Erie. По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп тайно подписал директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей.