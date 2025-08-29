Не стоит слишком сильно надеяться на возможность диалога, заявил советник президента Республики Корея по национальной безопасности Ви Сон Лак

СЕУЛ, 29 августа. /ТАСС/. Советник президента Республики Корея по национальной безопасности Ви Сон Лак заявил, что общественности не следует испытывать больших надежд по поводу возможности проведения саммита с КНДР.

"Думаю, что конструктивно было бы не надеяться слишком сильно на возможность реализации диалога", - сказал южнокорейский чиновник в интервью южнокорейской станции CBS. Во время саммита США и Республики Корея 25 августа лидеры двух стран неоднократно упоминали возможность встретиться с председателем государственных дел КНДР. Лидер США Дональд Трамп сказал, что хотел бы встретиться с Ким Чен Ыном в 2025 году.

"На данный момент Северная Корея не продемонстрировала готовности вступить в переговоры ни с нами, ни с США, не так ли?" - продолжил Ви Сон Лак. "Северная Корея очень пассивна и негативно настроена, завышенные ожидания не помогут получить ответ от Северной Кореи. Поэтому вместо того, чтобы завышать ожидания, следует спокойно ждать реакции", - заключил начальник управления национальной безопасности администрации президента.

При этом Ви Сок Лак не стал полностью исключать возможность встречи США и КНДР на полях саммита АТЭС в южнокорейском Кёнджу осенью 2025 года. "Нужно думать, что [вероятность участия Ким Чен Ына в саммите АТЭС] низка", - сказал чиновник. В Сеуле изучают возможность пригласить Ким Чен Ына на саммит - КНДР в АТЭС не входит. При этом Ви Сон Лак не исключил возможности проведения встречи между лидерами КНДР и США во время проведения саммита АТЭС. "Не знаю, посмотрим", - сказал он о вероятности такого развития событий.